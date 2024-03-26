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26 Марта , 12:42

В Башкирии чат-бот ГИБДД помог задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

Виртуальный помощник ГИБДД выполнил свою функцию на высшем уровне, поскольку один из очевидцев незамедлительно обратился к инспекторам ДПС через онлайн-канал, чтобы сообщить о том, что на улице Рашита Нигмати в Уфе нетрезвый водитель, имеющий при себе пассажира, заправляется на автозаправочной станции.

В Башкирии чат-бот ГИБДД помог задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП
В Башкирии чат-бот ГИБДД помог задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

Сотрудникам Госавтоинспекции не понадобилось много времени, чтобы успеть задержать данного водителя, который появился в микрорайоне Дёма.

Оказалось, что 29-летний житель Чишминского района до своего задержания столкнулся с автомобилем модели Chevrolet Tahoe, после чего решил скрыться с места происшествия. В этих проступках его сопровождало отсутствие водительских прав, а также симптомы пьянства налицо. Также известно, что этот мужчина не является новичком в таких делах, его уже ловили в нетрезвом виде.

Не забывайте о возможности сообщать о фактах нарушений ПДД и различных преступлениях на дороге, совершаемых нетрезвыми водителями или пешеходами, по телефону горячей линии МВД Республики Башкортостан: 2-79-32-92 или же через мессенджер Телеграма @GIBDDRB_02bot». 

Источник: ГИБДД по РБ

 

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