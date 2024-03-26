Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО захватил технику зарубежного производства

Военнослужащий рассказал, как он завладел самоходной машиной американского производства. Он доставил трофей в лагерь своей части. Однако, как было покинуто место, Вооруженные Силы Украины совершили точный артиллерийский удар по территории, где находилась захваченная техника.

Также на сайте башбат.рф собраны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у жителей, желающих вступить в ряды башкирских батальонов.



Получить более подробную информацию о военной службе можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: телеграм-канал главы администрации Благоварского района Марата Юсупова