Глава Башкирии Радий Хабиров показал картину уфимского художника о боевом братстве воинов СВО

На картине изображены два бойца, сражающихся на передовой. Один из них, мусульманин, в это время читает намаз, а его товарищ прикрывает его.

В зоне специальной военной операции служат жители Башкирии, исповедующие разные религии. Для них нет различий в вероисповедании, и каждый воин уважительно относится к вере своего товарища. Эту идею передает художник Александр Скорняков.

Радий Хабиров отметил, что картина художника показывает истинное боевое братство воинов России. В зоне боевых действий рядом с башкирскими воинами находятся их духовные наставники из православной и мусульманской общины, что подчёркивает многонациональность и дружбу народов в регионе.

В октябре прошлого года Глава Башкирии вручил орден генерала Шаймуратова Хамзе-хазрату и отцу Виктору.

По информации агентства "Башинформ".