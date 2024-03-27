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27 Марта , 12:59

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии РФ

Он отметил, что военнослужащие и сотрудники ведомства ежедневно рискуют своей жизнью, выполняя свои задачи профессионально и ответственно, обеспечивая безопасность и защищая покой жителей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии РФ
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии РФ

Радий Хабиров выразил признательность и уважение всем военнослужащим, сотрудникам и ветеранам росгвардии от имени всей республики. Он также пожелал здоровья, удачи и благополучия всему персоналу и их семьям.

По его словам, два добровольческих батальона из Башкортостана, названные в честь Салавата Юлаева, участвуют в специальной военной операции в составе росгвардии, проявляя мужество и отвагу.

В октябре 2023 года Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, проходящих военную службу, включая увеличение оклада для бойцов СВО и различные выплаты для контрактников.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.

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