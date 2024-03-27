Жители Башкирии поддержали флешмоб #молисьбратяприкрою

В соцсетях жители Башкортостана поддержали участников СВО из республики. Как сообщило ИА «Башинформ», старт акции дала публикация Главы РБ картины «Молись, брат, я прикрою». Её автор – уфимский художник Александр Скорняков.

Общественники, известные в республике люди и обычные жители размещают на своих страницах в соцсетях и Телеграм копию картины под хэштегом #молисьбратяприкрою.

Картина Александра Скорнякова появилась в аккаунтах многих патриотических сообществ, чьи участники – бойцы башкирских батальонов, а также в группах общественных организаций, культурных объединений, многих муниципалитетов.

Картина не оставила равнодушными и духовных наставников воинов из Башкирии – отца Виктора и Хамзу-хазрата.

О своих впечатлениях от живописного полотна высказались руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин, депутат Госсобрания – Курултая РБ Фарит Гумеров, директор «Уфаводоканала» Александр Иванов.

Публикация Радия Хабирова в социальной сети «ВКонтакте» вызвала множество комментариев пользователей. Жители республики пишут о дружбе и единстве представителей разных народов и вероисповеданий, о боевом братстве и товариществе.

Поддержать акцию может каждый. Для этого надо сделать репост картины «Молись, брат, я прикрою» и добавить хэштег #молисьбратяприкрою.

Фото: https://www.bashinform.ru/news/svo/2024-03-27/zhiteli-bashkirii-prisoedinilis-v-sotssetyah-k-aktsii-molis-brat-ya-prikroyu-3703942