Жительница Башкирии ушла на СВО вслед за супругом и братом

Решение Ди вызвало разные реакции среди ее друзей и знакомых, но самое главное, что мать ее мужа поддержала выбор. Она также временно взяла на себя ответственность за их 10-летнего сына, пока оба родителя служат на передовой.

Местный глава администрации, Дамир Мустафин, пожелал Ди и всем военнослужащим силы и удачи.

Набор добровольцев в Башкирии продолжается. Если кто-то хочет получить информацию о подаче заявки на службу по контракту, можно позвонить по следующим номерам:

117 - единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации

122 или 8 (347) 218-19-19 - ситуационный центр

8 (347) 248-29-31 - пункт отбора.

Также можно обратиться в ближайший офис МФЦ "Мои документы", военкомат по месту жительства или в пункт отбора по контракту РБ в Уфе. Альтернативно, заявки можно подать онлайн через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат. рф.

Получить более подробную информацию о военной службе можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: соцсети Дамира Мустафина