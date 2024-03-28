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28 Марта , 18:17

Экономисты объяснили причины роста индекса промпроизводства в Башкирии

Эксперты разъяснили причины увеличения индекса промышленного производства в Башкирии.

Экономисты объяснили причины роста индекса промпроизводства в Башкирии
Экономисты объяснили причины роста индекса промпроизводства в Башкирии

 Этот ключевой показатель в регионе снова значительно превысил средние показатели по России.

По данным Башкортостанстата, в феврале текущего года индекс промышленного производства в республике достиг 112,6% по сравнению с февралем 2023 года, а за январь-февраль 2024 года – 109,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, соответствующие показатели в Российской Федерации составили 108,5% и 106,6%.

С начала текущего года положительная динамика наблюдается в двух секторах промышленного производства: обрабатывающей промышленности – 114,2% и энергетической отрасли – 104,3%. В то же время добыча полезных ископаемых сократилась на 9,8%. Основными факторами роста стали производство электрооборудования (+167,7%), лекарств (150,5%), машин и оборудования (136,2%), продуктов питания (135,8%), напитков (125,6%), мебели (111,7%), изделий из кожи (110,3) и других товаров.

Исполняющий обязанности директора Института экономики управления и бизнеса УУНиТ, доктор экономических наук Константин Гришин подчеркнул, что рост индекса промышленного производства стал результатом создания благоприятных условий для развития реального сектора экономики в регионе.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Олег Яровиков.

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