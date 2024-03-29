«Молочную кухню» Башкирии отметили сертификатом «Роскачество-Халяль»

По словам Радия Хабирова, этот сертификат свидетельствует о прохождении предприятием всесторонней проверки. Аудит был проведен экспертами, единственной в России организации, аккредитованной в соответствии с международным образцом. Сотрудники "Молочной кухни" прошли обучение, ознакомившись с принципами работы по международным стандартам.

В настоящее время в республике функционируют семь цехов "Молочной кухни", которые обеспечивают всю Башкирию детской молочной продукцией. Это важное предприятие заботится о 25 тысячах льготников, а также о всех тех, кто приобретает эти продукты в магазинах. Работники цехов усердно трудятся, чтобы удовлетворить потребности населения в качественной и полезной молочной продукции.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.