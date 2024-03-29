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29 Марта , 09:38

«Молочную кухню» Башкирии отметили сертификатом «Роскачество-Халяль»

Руководитель республики Башкортостан, Радий Хабиров, в своем телеграм-канале рассказал, что «Молочная кухня» Башкирии получила сертификат «Роскачество-Халяль». Это исключительное достижение подчеркнуло ведущую роль компании в производстве детской молочной продукции в России. Руководитель отметил, что они являются пионерами в этой отрасли.

«Молочную кухню» Башкирии отметили сертификатом «Роскачество-Халяль»
«Молочную кухню» Башкирии отметили сертификатом «Роскачество-Халяль»

По словам Радия Хабирова, этот сертификат свидетельствует о прохождении предприятием всесторонней проверки. Аудит был проведен экспертами, единственной в России организации, аккредитованной в соответствии с международным образцом. Сотрудники "Молочной кухни" прошли обучение, ознакомившись с принципами работы по международным стандартам.

В настоящее время в республике функционируют семь цехов "Молочной кухни", которые обеспечивают всю Башкирию детской молочной продукцией. Это важное предприятие заботится о 25 тысячах льготников, а также о всех тех, кто приобретает эти продукты в магазинах. Работники цехов усердно трудятся, чтобы удовлетворить потребности населения в качественной и полезной молочной продукции.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова. 

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