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29 Марта , 14:10

Операторы БПЛА из Башкирии успешно нейтрализуют живую силу ВСУ

Видеозапись, опубликованная в телеграм-канале "Время нужных дел", показывает оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из башкирского батальона, который наносит снайперский удар по живой силе Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Военнослужащий с позывным "Африка" работает в зоне специальной военной операции. Группа противника, запечатленная на видео. Внезапно, "Африка" сбрасывает выстрел осколочного гранатомёта (ВОГ) с помощью дрона.

Операторы БПЛА из Башкирии успешно нейтрализуют живую силу ВСУ
Операторы БПЛА из Башкирии успешно нейтрализуют живую силу ВСУ

В воинском подразделении, именуемом в честь Шаймуратова, тоже удачно атакуют действующие силы противника. Недавно боец, известный как "Бургер", с помощью FPV-дрона эффективно нейтрализовал вражеский бронированный транспорт, осуществляя таким образом продвижение российских военных подразделений.

Жители Башкирии имеют возможность заключить контракт со службой Министерства обороны Российской Федерации. Если у вас возникнут вопросы по контрактной службе, вы можете обратиться по следующим номерам: единый справочный номер министерства обороны РФ - 117, Ситуационный центр - 122 или (347) 218-19-19, а также ближайший офис МФЦ "Мои документы". Для получения информации о номере пункта отбора используйте контакт (347) 248-29-31.

Также получить более подробную информацию о военной службе можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото: ИА "Башинформ".

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