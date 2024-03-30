+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
30 Марта , 13:03

Мастер из Башкирии изготавливает иконы для бойцов СВО

Глава Башкортостана в своих аккаунтах поделился историей о жителе Архангельского района – мастере Алексее Губачеве.

Мастер из Башкирии изготавливает иконы для бойцов СВО
Мастер из Башкирии изготавливает иконы для бойцов СВО

Глава Башкортостана в своих аккаунтах поделился историей о жителе Архангельского района – мастере Алексее Губачеве. Алексей мастерит из дерева мебель и кухонную утварь. Но самое удивительное – то, что он изготавливает деревянные иконы. Его жена Наталья тоже участвует в их создании: расписывает эти творения.

Радий Хабиров рассказал, что Губачевы передали несколько икон бойцам из Башкирии, участникам СВО. Христианские святыни являются духовной поддержкой бойцам.

Алексей Губачев, обратившись в прошлом году в районную администрацию, получил адресную поддержку.

Радий Хабиров отметил, что во всех муниципалитетах работают бизнес-шерифы, оказывающие помощь предпринимателям в получении господдержки. Алексею Губачеву оказана поддержка – адресная социальная помощь по АСПК.

Фото: https://vk.com/radiyhabirov?from=search&z=photo413272232_457271234%2Fwall413272232_1225888

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru