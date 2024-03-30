Мастер из Башкирии изготавливает иконы для бойцов СВО

Глава Башкортостана в своих аккаунтах поделился историей о жителе Архангельского района – мастере Алексее Губачеве. Алексей мастерит из дерева мебель и кухонную утварь. Но самое удивительное – то, что он изготавливает деревянные иконы. Его жена Наталья тоже участвует в их создании: расписывает эти творения.

Радий Хабиров рассказал, что Губачевы передали несколько икон бойцам из Башкирии, участникам СВО. Христианские святыни являются духовной поддержкой бойцам.

Алексей Губачев, обратившись в прошлом году в районную администрацию, получил адресную поддержку.

Радий Хабиров отметил, что во всех муниципалитетах работают бизнес-шерифы, оказывающие помощь предпринимателям в получении господдержки. Алексею Губачеву оказана поддержка – адресная социальная помощь по АСПК.

Фото: https://vk.com/radiyhabirov?from=search&z=photo413272232_457271234%2Fwall413272232_1225888