В Башкирии продолжают ремонтировать ямы на дорогах

Все выявленные проблемы тщательно записываются в специальную систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры - СКПДИ. С 15 марта уже зарегистрировано 4800 дефектов, из которых 1931 уже успешно устранены.

Работы проводятся в зависимости от погодных условий, и в данный момент для устранения ям используется холодная асфальтобетонная смесь. Власти обещают усилить работы в этом направлении с 1 апреля, расширив процесс цифровизации по всей республике. Важно отметить, что в Туймазах уже удалось устранить яму, на которую жаловались автолюбители, что приятно для всех водителей.

Фото: Минтранс Башкирии.