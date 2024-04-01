Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивают систему среднего профессионального образования

Решение кадрового вопроса стало одним из ключевых вызовов для нашей экономики, и мы подходим к нему системно и последовательно.

Мы поддерживаем талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2022 году учредили 10 грантов в размере 690 тыс. рублей для лучших из них, а в следующем году это число увеличили до 20.

Республика - один из первых регионов, где начал функционировать Центр опережающей профессиональной подготовки. В этом году мы планируем открыть еще один отраслевой центр, посвященный горнодобывающей промышленности.

За последние 5 лет в колледжах Башкортостана было создано 188 новых мастерских с современным оборудованием, что помогло нам занять лидирующие позиции среди регионов страны. Из них 79 мастерских были созданы в рамках нацпроекта «Образование».

Мы запустили обширную программу комплексного капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования – первую за три десятка лет.

В последние годы мы выделяем гранты на поддержку наших колледжей. Это сделало обучение в колледжах престижным выбором для 60% выпускников 9-х классов Башкортостана. Мы обязаны создавать условия, в которых эти ребята смогут получить качественное образование и приобрести востребованную специальность.