Сотрудник районной администрации Башкирии стал добровольцем и ушел на СВО

Боец объяснил свое решение отправиться в зону СВО тем, что это его долг перед Родиной, он хочет оставаться примером для своих сыновей.

В Башкирии продолжается набор добровольцев. Получить информацию о поступлении на службу по контракту можно, обратившись по следующим номерам:

- 117 – это единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации.

- 122 или 8 (347) 218-19-19 – это номер ситуационного центра.

- 8 (347) 248-29-31 – этот номер принадлежит пункту отбора.

Также можно обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы», военкомат по месту вашего жительства или в пункт отбора по контракту в Уфе по адресу Революционная, 156. Кроме того, принимают заявки через Госуслуги, чат-бот в Телеграме и официальный сайт башбат.рф.

Кроме того, получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: соцсети Дамира Мустафина.