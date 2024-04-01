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1 Апреля , 16:01

Участницу СВО из Башкирии за отвагу наградили медалью генерала Шаймуратова

Жительница Благоварского района Башкирии, участвующая в специальной военной операции под позывным "Шеф", была награждена медалью генерала Шаймуратова.

Участницу СВО из Башкирии за отвагу наградили медалью генерала Шаймуратова
Участницу СВО из Башкирии за отвагу наградили медалью генерала Шаймуратова

Советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов  вручил награду военнослужащей. Он подчеркнул, что "Шеф" проявила отвагу и мужество во время выполнения служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Марат Юсупов отметил в своем телеграм-канале, что каждый раз поражается необычайному сочетанию мягкости, смелости и отваги в женском характере.

Напомним, что "Шеф" работает поваром в медицинской роте имени Ахмета Давлетова мотострелкового полка "Башкортостан". Она заключила контракт с министерством обороны страны летом прошлого года.

В Стерлитамаке получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

 

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