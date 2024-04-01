Участницу СВО из Башкирии за отвагу наградили медалью генерала Шаймуратова

Советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов вручил награду военнослужащей. Он подчеркнул, что "Шеф" проявила отвагу и мужество во время выполнения служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Марат Юсупов отметил в своем телеграм-канале, что каждый раз поражается необычайному сочетанию мягкости, смелости и отваги в женском характере.

Напомним, что "Шеф" работает поваром в медицинской роте имени Ахмета Давлетова мотострелкового полка "Башкортостан". Она заключила контракт с министерством обороны страны летом прошлого года.

В Стерлитамаке получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –

военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"