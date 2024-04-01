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1 Апреля , 11:02

В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 1 апреля, местами  днем ожидается небольшой дождь. 

В Башкирии прогнозируется аномальное потепление
В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

Ветер будет дуть с юга, умеренно. Температура воздуха составит +4, +9°.

Во вторник и среду, 2 и 3 апреля, осадков не предвидится. Ветер  умеренный, юго-западный. Ночью температура опустится до -2, +3°, днем поднимется до +6, +11°.

С 2 по 5 апреля ожидается необычно теплая погода из-за перемещения воздушной массы с юга. Среднесуточная температура воздуха будет на 3-7° выше обычного. Ночью температура поднимется до 0, +5°, днем до +10, +15°. Прогнозируется активное таяние снега.

С 3 по 7 апреля ожидается разрушение льда на реках, возможны заторы с резкими повышениями уровня воды. 

Фото: ИА "Башинформ".

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