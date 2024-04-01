В Башкирии прогнозируется аномальное потепление

Ветер будет дуть с юга, умеренно. Температура воздуха составит +4, +9°.

Во вторник и среду, 2 и 3 апреля, осадков не предвидится. Ветер умеренный, юго-западный. Ночью температура опустится до -2, +3°, днем поднимется до +6, +11°.

С 2 по 5 апреля ожидается необычно теплая погода из-за перемещения воздушной массы с юга. Среднесуточная температура воздуха будет на 3-7° выше обычного. Ночью температура поднимется до 0, +5°, днем до +10, +15°. Прогнозируется активное таяние снега.

С 3 по 7 апреля ожидается разрушение льда на реках, возможны заторы с резкими повышениями уровня воды.

Фото: ИА "Башинформ".