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2 Апреля , 14:01

Активная предпринимательница из Башкирии открыла пекарню и планирует построить новую

Аниса Ахтямова представила свой бизнес-план в администрацию Абзелиловского района в ноябре 2022 года, и получила рекомендацию принять участие в программе развития малого и среднего предпринимательства.

Активная предпринимательница из Башкирии открыла пекарню и планирует построить новую
Активная предпринимательница из Башкирии открыла пекарню и планирует построить новую

Благодаря этому, ей удалось частично компенсировать расходы на закупку необходимого оборудования. В результате, пекарня «Чак-чак», созданная Анисой Ахтямовой, быстро стала успешно функционировать, о чем сообщил Артур Давлетбаев, известный как бизнес-шериф Абзелиловского района, в группе для общения с предпринимателями в социальных сетях Радия Хабирова.

Также, благодаря финансовой поддержке от Региональной лизинговой компании РБ, Аниса стала поставлять свежую выпечку в соседние деревни и районы, что стало возможным после приобретения двух небольших грузовиков.

На данный момент, в пекарне Анисы Ахтямовой работает 10 сотрудников. Однако ее видение не ограничивается только одной пекарней. Она уже имеет план построить новое предприятие на деревне Даутово. Оформление нужного земельного участка и другие детали проекта обсуждались на встрече «Предпринимательского часа» в администрации Абзелиловского района.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: группа для общения Радия Хабирова с бизнесом 

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