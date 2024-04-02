Медсестре из Башкирии вручили медаль генерала Шаймуратова

Старшая медсестра операционного перевязочного взвода "Луна" служит на СВО в звании младшего сержанта. Она получила высокую награду за отвагу, героизм и самоотверженность при спасении бойцов.

Кроме того, женщина является обладательницей медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества", грамоты командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева и благодарности командира полка "Башкортостан", полковника Романа Мустафина.

В Стерлитамаке получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –

военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".