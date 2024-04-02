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2 Апреля , 12:12

Медсестре из Башкирии вручили медаль генерала Шаймуратова

Участница медицинской роты из Караидельского района, находящаяся в зоне спецоперации по контракту, была награждена медалью  Шаймуратова.

Медсестре из Башкирии вручили медаль генерала Шаймуратова
Медсестре из Башкирии вручили медаль генерала Шаймуратова

Старшая медсестра операционного перевязочного взвода "Луна" служит на СВО в звании младшего сержанта. Она получила высокую награду за отвагу, героизм и самоотверженность при спасении бойцов.

Кроме того, женщина является обладательницей медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества", грамоты командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева и благодарности командира полка "Башкортостан", полковника Романа Мустафина.

В Стерлитамаке получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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