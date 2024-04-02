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2 Апреля , 19:54

Подъем рек в Башкирии не будет выше средних многолетних значений

Об этом на брифинге, прошедшем на телеканале БСТ, сообщила и.о. начальника Башгидрометцентра А. Козаева.

Подъем рек в Башкирии не будет выше средних многолетних значений
Подъем рек в Башкирии не будет выше средних многолетних значений

. Она отметила, что ожидается незначительный подъем воды выше уровня средних значений только в верховьях р. Белой и рек Зауралья.

Специалисты рассказали о мерах подготовки к безаварийному прохождению паводка.

Также рассказали о работе системы гидромониторинга 2.0. Так,  установлены 54 камеры на реках республики и 3 на водохранилищах, с помощью которых можно промониторить динамику поднятия уровня воды. Пока установлен самый максимальный уровень подъема воды на реке Уршак в Давлекановском районе. По итогам мониторинга даются разрешения на взрывные работы на реках, чтобы не возникали заторы.

Также сейчас активно работают операторы центра обработки вызовов. Когда поступает информация о подтоплении, операторы сначала обрабатывают информацию о членах семьи и какая помощь им сейчас в первую очередь необходима, затем принимают меры.

Фото: ИА "Башинформ"

Автор:Виктория  Овчинникова  
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