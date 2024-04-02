В Башкирии дали прогноз, когда ожидать максимальный подъем уровня рек

Анна Козаева, исполняющая обязанности начальника Башгидромета, поделилась мнением, что в первые дни апреля уровень воды на небольших степных реках достигнет своего максимума. Во второй половине месяца придет время для средних рек, а основные реки Башкирии, такие как Белая и Уфа, достигнут пика наводнения к двадцатым числам апреля.

По информации Башгидромета, лишь на верховьях Белой можно ожидать подъем воды выше среднегодовых значений на 20-40 сантиметров, в то время как на остальных реках уровень будет близок к показателям среди многих лет.

Фото: ИА "Башинформ".