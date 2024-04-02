+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
2 Апреля , 20:16

В Башкирии дали прогноз, когда ожидать максимальный подъем уровня рек

В ходе брифинга на телеканале БСТ эксперты представили свой анализ и прогноз относительно того, когда можно ожидать подъем уровня рек в Башкирии.

В Башкирии дали прогноз, когда ожидать максимальный подъем уровня рек
В Башкирии дали прогноз, когда ожидать максимальный подъем уровня рек

Анна Козаева, исполняющая обязанности начальника Башгидромета, поделилась мнением, что в первые дни апреля уровень воды на небольших степных реках достигнет своего максимума. Во второй половине месяца придет время для средних рек, а основные реки Башкирии, такие как Белая и Уфа, достигнут пика наводнения к двадцатым числам апреля.

По информации Башгидромета, лишь на верховьях Белой можно ожидать подъем воды выше среднегодовых значений на 20-40 сантиметров, в то время как на остальных реках уровень будет близок к показателям среди многих лет.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru