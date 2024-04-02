Житель Башкирии решил служить в зоне СВО, чтобы быть рядом с отцом

До мобилизации отец бравого бойца занимался строительством жилых домов, а сам Денис работал в сфере охраны. Часто они обсуждали вопросы службы по контракту. Как-то раз Денис решил сказать отцу, что он отправляется служить в зону СВО.

Денис считает, что сын должен идти по стопам отца, а отец - по стопам сына. По его словам, мужчины должны должны защищать свою Родину от фашизма.

«Участники СВО являются примером для молодежи. Главное - не бояться. Наша задача - защитить нашу страну, наши дома и наших детей. Это наш долг», - подчеркнул Денис.

Рустем Газизов добавил, что ежедневно в военные комиссариаты Стерлитамака и Стерлитамакского района приходят мужчины, которые приняли ответственное и мужественное решение служить в зоне специальной операции.

Жители Башкирии, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, имеют возможность задать интересующие их вопросы через единый справочный номер по номеру 117 или обратиться в Ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ "Мои документы". Контактный номер пункта отбора 347-248-29-31.

Получить более подробную информацию о военной службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: телеграм-канал главы администрации г. Стерлитамак Рустема Газизова