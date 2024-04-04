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4 Апреля , 16:14

Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику

Эти снимки сделаны на передовой.

Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику

Администрация торгового комплекса «Аструм» выражает глубокую признательность и сердечную благодарность всем неравнодушным землякам, а так же прихожанам православной церкви Уфимской Епархии в лице отца Павла, которые постоянно оказывают значительную благотворительную помощь в приобретении материалов для изготовления маскировочных сетей.

Пусть вернется вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми помогающими руками в нужный час!

Мы так же приглашаем  всех принять участие в богоугодном деле помощи нашим воинам, ведь они остро нуждаются в нашей поддержке. Испокон веков верующие, не ограничиваясь молебнами о даровании победы нашему воинству, с первых дней активно помогали своим защитникам. Вот и сейчас воины ждут от всех нас действенной поддержки. Давайте вместе примем активное участие в акции по изготовлению маскировочных сетей, ведь они укрывают и тем спасают жизни наших воинов, а для этого нужна ваша помощь. Не оставайтесь в стороне!

Акция проходит ежедневно с 10 до 21 часа по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка «Колхозный рынок») на третьем этаже комплекса. Тел +7 917 360 32 45. Можно обратиться к координатору Данису Гатаулину по номеру +7 917 456 15 30.

Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
Изготовленные в Стерлитамаке маскировочные сети спасают жизни бойцов и технику
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