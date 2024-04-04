Смертность на дорогах Башкирии снизилась на более 30%

По словам главы регионального кабмина, такие показатели достигнуты за счет увеличения количества систем автоматической видеофиксации почти в десять раз за последние пять лет. На данный момент на территории Башкирии действует 1830 таких комплексов.

Ранее Глава республики Радий Хабиров поставил перед дорожными службами и ГИБДД главную задачу — снижение смертности на автодорогах. Хабиров отметил, что хотя количество ДТП сокращается, тяжесть происшествий увеличивается. Он подчеркнул, что хотя ситуация на региональных дорогах улучшается, на федеральных трассах обстановка сложная.

Поэтому основной приоритет — уменьшить число смертей на дорогах. «Мы должны выполнить задачу по снижению смертности в ДТП», — подчеркнул Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Валерий Шахов.