В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
Большая часть жителей подтопленных домов решила остаться.
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
Из восьми подтопленных домовладений в Давлеканово согласились эвакуироваться восемь из восемнадцати человек. Среди вывезенных спасателями из опасной зоны есть дети (их двое, они взяли с собой собаку и кошку).
Снимки Прокуратуры РБ
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
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