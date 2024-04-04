В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек

Из восьми подтопленных домовладений в Давлеканово согласились эвакуироваться восемь из восемнадцати человек. Среди вывезенных спасателями из опасной зоны есть дети (их двое, они взяли с собой собаку и кошку).

Снимки Прокуратуры РБ