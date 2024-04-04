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4 Апреля , 02:28

В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек

Большая часть  жителей подтопленных  домов  решила остаться.

В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек

Из  восьми подтопленных домовладений в Давлеканово согласились эвакуироваться  восемь из восемнадцати человек.  Среди  вывезенных спасателями из опасной зоны есть дети (их двое,  они взяли с собой собаку и кошку).

Снимки Прокуратуры РБ

В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
В Башкирии подъём воды стал причиной эвакуации восьми человек
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