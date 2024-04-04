Военнослужащему из Башкирии вручили медаль Суворова

Бойца с позывным «Тасман» дома ждут трое детей и супруга.

Сейчас он боец штурмовой роты батальона имени Даяна Мурзина.

Мужчина ушел служить по контракту вслед за старшим братом, который служа снайпером, за мужество имеет уже две правительственные награды.

По словам супруги «Тасмана», у него золотые руки, так много он умеет. Был и сварщиком, и водителем, и предпринимателем.

В Стерлитамаке получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –

военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: газета "Туймазинский вестник"