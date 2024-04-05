Уфу ожидает масштабное обновление медицинских учреждений

В интервью телеканалу БСТ заместитель министра здравоохранения РБ Динара Еникеева подробно рассказала о том, как будет реализована республиканская программа. Она отметила, что запуск такой программы специально для Уфы и при таком значительном финансировании является большой радостью и прекрасным подарком к 450-летнему юбилею города. Она также выразила благодарность правительству республики и Радию Хабирову за то, что были услышаны запросы медицинского сообщества и оказана помощь всем жителям города.

В программу модернизации включены все поликлиники и больницы столицы. Это предусматривает проведение полного комплекса работ: ремонт и техническое обновление здравоохранительных учреждений города. За 6 лет планируется обновить 118 медицинских объектов. Основное внимание будет уделено поликлинической части, включая детские поликлиники. Например, в программу входят поликлиники 5-й, 8-й, 13-й и 18-й больниц Уфы, а также поликлиники № 46, 43 и 50. Рассматривается возможность привлечения частных инвесторов. Недавно поступило предложение о государственно-частном партнерстве для модернизации больницы №5 Уфы. Инвестор планирует провести ремонт и реконструкцию 10 корпусов, а также закупить новое оборудование, включая МРТ и КТ-аппараты, сообщила представитель минздрава.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов