+7 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
5 Апреля , 19:50

Уфу ожидает масштабное обновление медицинских учреждений

Согласно указу Главы республики Радия Хабирова, с 2024 года началась реализация программы модернизации поликлиник Уфы. Планируется, что в течение следующих 6 лет столица Башкирии претерпит серьезные изменения в сфере здравоохранения. Общая сумма выделенных на это средств составляет 8 миллиардов рублей.

Башкирию ожидает масштабное обновление медицинских учреждений
Башкирию ожидает масштабное обновление медицинских учреждений

В интервью телеканалу БСТ заместитель министра здравоохранения РБ Динара Еникеева подробно рассказала о том, как будет реализована республиканская программа. Она отметила, что запуск такой программы специально для Уфы и при таком значительном финансировании является большой радостью и прекрасным подарком к 450-летнему юбилею города. Она также выразила благодарность правительству республики и Радию Хабирову за то, что были услышаны запросы медицинского сообщества и оказана помощь всем жителям города.

В программу модернизации включены все поликлиники и больницы столицы. Это предусматривает проведение полного комплекса работ: ремонт и техническое обновление здравоохранительных учреждений города. За 6 лет планируется обновить 118 медицинских объектов. Основное внимание будет уделено поликлинической части, включая детские поликлиники. Например, в программу входят поликлиники 5-й, 8-й, 13-й и 18-й больниц Уфы, а также поликлиники № 46, 43 и 50. Рассматривается возможность привлечения частных инвесторов. Недавно поступило предложение о государственно-частном партнерстве для модернизации больницы №5 Уфы. Инвестор планирует провести ремонт и реконструкцию 10 корпусов, а также закупить новое оборудование, включая МРТ и КТ-аппараты, сообщила представитель минздрава.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru