Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков

Прошло уже почти семь суток с начала писков. ИА «Башинформ» опубликовало несколько версий исчезновения ребят, подкреплённых мнением ветерана МВД. Он предполагает, что они провалились под ослабевший лёд реки Белой и погибли. Это подтверждает и найденный сапог (он похож на тот, что был у одного из мальчиков), и почти разом ставшие недоступными их мобильники.

Вариант того, что пропавших похитили маловероятен, так как каких-либо предложения выкупить их так и не поступили. Тем не менее эксперт говорит о том, что нужно верить в лучшее. Ведь возможны самые неожиданные варианты развития событий.

Снимки «Лиза Алерт. РБ»