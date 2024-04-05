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5 Апреля , 23:01

Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков

Прошла уже почти неделя  с начала активных поисков.

Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков

Прошло уже почти семь суток с начала писков.  ИА «Башинформ» опубликовало несколько версий  исчезновения  ребят, подкреплённых мнением ветерана  МВД. Он  предполагает,  что они провалились под ослабевший лёд реки Белой и погибли.  Это подтверждает  и  найденный сапог (он похож на тот, что был у одного из мальчиков), и почти разом ставшие недоступными их мобильники.

Вариант  того, что пропавших похитили маловероятен, так как каких-либо  предложения  выкупить  их так и не поступили. Тем не менее эксперт говорит о том, что нужно верить в лучшее. Ведь возможны самые неожиданные варианты развития событий.

Снимки «Лиза Алерт. РБ»

Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
Озвучены несколько версий, связанных с пропажей в Башкирии двух мальчиков
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