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5 Апреля , 10:38

В Башкирии стартовал конкурс грантов главы на сохранение и развитие языков

5 апреля стартовал конкурс грантов, организованный Главой Башкирии для поддержки и развития языков народов республики.

 В нем могут участвовать некоммерческие организации из разных регионов России, а не только из Башкирии. Главное условие – соответствие требованиям конкурса.

Лучшие проекты по сохранению и развитию языков могут получить до 3 миллионов рублей на их реализацию. Общий фонд грантов составляет 50 миллионов рублей. 

Прием заявок продлится до 17:00 6 мая 2024 года по местному времени. Вся необходимая информация о конкурсе доступна на официальном сайте grantsglavy102.rf. Имена победителей будут объявлены в июле, а уже в августе они начнут реализацию своих проектов.

Источник: Gorobzor.ru

Фото: Горобзор.

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