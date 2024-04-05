В Башкирии стартовал конкурс грантов главы на сохранение и развитие языков

В нем могут участвовать некоммерческие организации из разных регионов России, а не только из Башкирии. Главное условие – соответствие требованиям конкурса.

Лучшие проекты по сохранению и развитию языков могут получить до 3 миллионов рублей на их реализацию. Общий фонд грантов составляет 50 миллионов рублей.

Прием заявок продлится до 17:00 6 мая 2024 года по местному времени. Вся необходимая информация о конкурсе доступна на официальном сайте grantsglavy102.rf. Имена победителей будут объявлены в июле, а уже в августе они начнут реализацию своих проектов.

Источник: Gorobzor.ru

Фото: Горобзор.