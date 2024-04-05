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5 Апреля , 13:17

В Башкирии в текущем году участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Были внесены изменения в закон "О транспортном налоге", согласно которым участники специальной операции (СВО) либо члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога за текущий год.

В Башкирии в текущем году участников СВО освободили от уплаты транспортного налога
В Башкирии в текущем году участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Это дополнительное право будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору, включая легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, а также другие самоходные транспортные средства на пневматическом и гусеничном ходу. При этом не имеет значения мощность двигателя и возраст транспортного средства.

Однако, в связи с этой льготой, бюджет Республики Башкортостан понесет убыток в размере 100 миллионов рублей.

Напомним, желающие подписать контракт с Министерством Обороны Российской Федерации, могут обратиться по телефонам:
8 (917) 462 89-17;
8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19). 

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Ксения Калинина

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