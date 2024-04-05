В Башкирии в текущем году участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Это дополнительное право будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору, включая легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, а также другие самоходные транспортные средства на пневматическом и гусеничном ходу. При этом не имеет значения мощность двигателя и возраст транспортного средства.

Однако, в связи с этой льготой, бюджет Республики Башкортостан понесет убыток в размере 100 миллионов рублей.

Напомним, желающие подписать контракт с Министерством Обороны Российской Федерации, могут обратиться по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).





Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина