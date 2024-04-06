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6 Апреля , 20:38

В Стерлитамаке отметили День беременных

Праздник прошёл в  женской консультации ГБУЗ  №2.

В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных

В России учрежден новый праздник – День беременных. Его будут отмечать два раза в год  –  7 апреля и 7 октября. По задумке инициаторов, эти даты символичны, так как весной жизнь обновляется, а осенью приносит плоды, а цифра «7» – составляющая слова «семья». К тому же, 7 апреля православные люди отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа.

В украшенном шарами  холле женской консультации городской больницы №2, с приветственным словом к  беременных женщинам выступила заведующая отделения Лейсан  Зифхатовна Султангалиева. О духовно-нравственных ценностях  вёл речь  иерей Артемий (Алексеев).

Психолог женской консультации Анжела Романовна Тимерханова поделилась с будущими мамами бесценным многолетнем опытом, интересной информацией о важности создания комфортной среды и гармонизации внутрисемейных отношений.   

Гости праздника священнослужитель о. Артемий (Алексеев) и представитель Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Людмила Александрова подарили каждой беременной женщине  пинетки для новорожденных, с любовью связанные прихожанами храма в честь Архангела Михаила  из  Рощинского.

Итог праздничной встречи – украшение беременными женщинами панно с изображением большого сердца разноцветными лентами голубого и розового цветов для того, чтобы поделиться радостью, кто именно находится под сердцем каждой мамы - сыночек или дочка.

В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
В Стерлитамаке отметили День беременных
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