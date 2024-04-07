В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации

В зале Стерлитамакской школы спортивной борьбы состоялся третий городской чемпионат по греко-римской борьбе. Соревнования были посвящены памяти бойцов, погибших в горячих точках, а также в поддержку воинов спецоперации. Союз участников вооружённого конфликта в ЧР "Набат" предоставил достойные призы. Соревновались ребята 2015 – 2016 годов рождения.

Кроме призов отличившиеся борцы получили сухими армейские пайки, медали и грамоты.

Первые места заняли Эмин Мурашев, Исмаил Керимов, Гордей Алимгужин, Рамис Салимов; вторые места завоевали Камиль Валишин, Арслан Хусаинов, Алан Тимербаев, третьими призёрами стали Ислам Хусаинов, Роман Морозов, Роман Анохин.