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7 Апреля , 13:30

В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации

Их организовали ветераны из ОО «Набат».

В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации

В   зале Стерлитамакской школы спортивной борьбы состоялся третий городской  чемпионат  по греко-римской борьбе. Соревнования были посвящены памяти бойцов,  погибших в горячих точках, а также в поддержку воинов спецоперации.  Союз  участников вооружённого  конфликта в ЧР "Набат" предоставил достойные призы. Соревновались ребята 2015 – 2016 годов рождения.

Кроме призов отличившиеся борцы получили  сухими армейские пайки, медали и грамоты.

Первые места заняли Эмин Мурашев, Исмаил Керимов, Гордей Алимгужин, Рамис Салимов; вторые места завоевали   Камиль Валишин, Арслан Хусаинов, Алан Тимербаев, третьими призёрами стали Ислам Хусаинов, Роман Морозов, Роман Анохин.

В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
В Стерлитамаке прошли соревнования в память бойцов, погибших в горячих точках, и в поддержку спецоперации
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