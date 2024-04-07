В зону СВО отправилось большое количество бойцов из Башкирии

В ходе этой церемонии были вручены медали Шаймуратова восьмерым бойцам. Представители издания «Республика Башкортостан» провели интервью с самиими бойцами и их родственниками.

— Мы победим, — отвечают одинаково мужчины в камуфляже на вопрос о своем настроении, они все служат в одной роте второго батальона этого полка. Их жены, которые стояли рядом, казались невозмутимыми и улыбались. — Мы будем воевать долго, но в конечном итоге победим! Мы осознаем, что нам нужно идти! Ведь когда ты принял решение служить, нет пути назад. Я знаю, что когда есть супруга и дети, это помогает выживать и питает надежду.

— Отлично, что ты отправился защищать Родину, нас, — добавляет жена бойца из Уфы. — Победа будет за нами! Мы надеемся, что все вернутся живыми и здоровыми. В прошлый раз он был в отпуске лишь через девять месяцев.

У бойца с позывным «Иса» из Белокатайского района было около десяти родных, окруживших его. Он улыбался и говорил, что всегда провожают его так дружно, особенно младшая дочь, родная сестра, племянник, младшая сестренка, брат и зять. У старшей дочери есть маленький ребенок, который провожал отца в деревне.

— Я работал в штабе на Айской, 63 и набирал добровольцев в полк «Башкортостан» в городе Уфа, — говорит «Иса». — В какой-то момент я почувствовал стыд перед этими ребятами. Они уезжают, а я остаюсь. И я принял решение пойти с ними. К тому же, я служил в опасных местах. Бывает сложно. Но мы будем работать ради Победы.

— В связи с просьбой бойца с позывным «Журналист» (который в данный момент находится в зоне спецоперации) новостная служба телеканала БСТ организовала акцию по сбору средств на специальный квадракоптер стоимостью 250 тысяч рублей, — делится информацией его коллега Ильдар Байбулатов. — Жители Башкортостана и зрители БСТ откликнулись на это и внесли свои посильные суммы. За всего 20 дней нам удалось собрать требуемую сумму! Мы сами этого не ожидали. Большое спасибо всем, кто помог! Сегодня мы отправляем подарок нашему коллеге. Он ушел в начале декабря прошлого года.

«Башкортостан, Алга!» — приветствовали высокие гости под руководством вице-премьера правительства республики Башкортостан Ирека Сагитова стройные ряды добровольцев.

От имени главы Башкирии Радия Хабирова и самого себя, он сердечно поблагодарил бойцов за их службу.

Затем состоялась церемония вручения государственных наград. В соответствии с указом главы республики Башкортостан медалями генерала Шаймуратова были награждены восемь военнослужащих этого полка.

После 10-минутного прощания с семьями прозвучала команда: «По автобусам!»

Источник: Республика Башкортостан