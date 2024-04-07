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7 Апреля , 15:58

За пару дней жители Башкирии отдали аферистам 24 миллиона рублей

Полиция республики сообщила, что общий ущерб от действий мошенников за это время превысил указанную сумму. Всего в дежурные части поступило около 52 сообщений, связанных с различными видами мошенничества.

За пару дней жители Башкирии отдали аферистам 24 миллиона рублей
За пару дней жители Башкирии отдали аферистам 24 миллиона рублей

Один из случаев произошел с 87-летней жительницей Стерлитамакского района. Ей сказали, что ее дочь попала в аварию и она должна заплатить деньги, чтобы "урегулировать вопросы". Женщина поверила и отдала курьеру 120 тысяч рублей. Однако удалось поймать курьера, которым оказался 16-летний школьник.

Аналогичную схему использовали и с 89-летним жителем Буздякского района. Он передал курьеру 300 тысяч рублей, тоже в надежде на "решение проблемы". И опять курьером оказался школьник, на этот раз 17-летний.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены по обоим случаям. Также стало известно, что 45-летняя жительница Ишимбайского района взяла кредит на 400 тысяч рублей, чтобы "спасти" свои деньги и перевела их "спасителям".

Как видно из данных полиции, за последние двое суток количество сообщений о подобных мошенничествах резко возросло и достигло отметки в 52.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ"

 

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