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8 Апреля , 14:12

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как республика помогает участникам СВО

"Помощь нашим парням, которые участвуют в спецоперации, и их семьям – очень важная для нас задача",  - написал руководитель региона в социальных сетях.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как республика помогает участникам СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как республика помогает участникам СВО

В 2023 году мы направили на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей, в этом году предусмотрели в бюджете еще 6,1 млрд рублей. Меры поддержки, которые приняли недавно:

– 23 семьи компенсировали обучение детей в колледжах.

- 72 – встали в очередь на бесплатный участок.

- 48 близких наших бойцов, которые проходят лечение в московских госпиталях, воспользовались правом бесплатного проживания в номерном фонде в нашем Полпредстве.

В ближайшее время будут  выдавать сертификаты на реабилитацию номиналом 52 478 рублей.

О том, какие ещё меры приняты в республике для поддержки бойцов можно прочитать здесь: https://vk.com/wall413272232_1229935

 

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