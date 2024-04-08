Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как республика помогает участникам СВО

В 2023 году мы направили на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей, в этом году предусмотрели в бюджете еще 6,1 млрд рублей. Меры поддержки, которые приняли недавно:

– 23 семьи компенсировали обучение детей в колледжах.

- 72 – встали в очередь на бесплатный участок.

- 48 близких наших бойцов, которые проходят лечение в московских госпиталях, воспользовались правом бесплатного проживания в номерном фонде в нашем Полпредстве.



В ближайшее время будут выдавать сертификаты на реабилитацию номиналом 52 478 рублей.

О том, какие ещё меры приняты в республике для поддержки бойцов можно прочитать здесь: https://vk.com/wall413272232_1229935