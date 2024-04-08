Картинки паводка в Стерлитамаке

Конечно, внимательнее всех за поведением талых вод следят те, чьи участки находятся в зоне вероятного подтопления. Заметное падение уровня Стерли, к сожалению, не подтверждение прохождения пика паводка. В Заашкадарье хозяин одного из ближайших к реке домов по улице Горького рассказал, что до его участка воде оставалось подняться на 30 сантиметров, но начался небольшой спад (на 5 сантиметров). Тем не менее, по многолетним наблюдениям, он уверен, что большая вода ещё впереди. Примерно такое же настроение у владельца садового участка, дорога к которому уже подтоплена и проехать невозможно, но дом пока не тронут водой.

Бельская прорва, как и во время субботней поездке к ней, пока маловодна, дорога по низине в сады открыта.

Возвращаясь, я свернул на улицу Степана Разина, выходящую к Ашкадару. Здесь тоже всё спокойно. Но справа, вниз по течению, видно, что немного отступившая вода всё-таки залила дорогу и подошла вплотную к домов. Три женщины, возвращавшиеся с прибрежной разведки тоже подтвердили, что ждут большую воду.