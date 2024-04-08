+6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
8 Апреля , 19:56

Картинки паводка в Стерлитамаке

Люди ждут большую  воду  с тревогой и смирением.

Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке

Конечно, внимательнее всех за  поведением талых вод  следят те, чьи участки находятся в зоне вероятного подтопления.  Заметное падение  уровня Стерли, к сожалению,  не подтверждение  прохождения пика паводка. В Заашкадарье  хозяин одного из ближайших к реке домов по улице Горького рассказал, что до его участка воде оставалось подняться на 30 сантиметров, но  начался небольшой спад (на 5 сантиметров). Тем не менее, по многолетним наблюдениям, он уверен, что большая вода ещё впереди. Примерно такое же настроение у владельца  садового участка, дорога к которому уже подтоплена и проехать невозможно, но дом пока  не тронут водой.

Бельская прорва, как и во время субботней поездке к ней, пока маловодна, дорога по низине в сады открыта.

Возвращаясь, я свернул на улицу Степана Разина, выходящую к Ашкадару. Здесь тоже всё спокойно. Но справа, вниз по течению, видно,  что немного отступившая вода всё-таки  залила дорогу и подошла вплотную к  домов. Три женщины, возвращавшиеся с прибрежной разведки тоже подтвердили, что ждут большую воду.  

Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Картинки паводка в Стерлитамаке
Автор:Алексей Матвеев
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru