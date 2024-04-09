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9 Апреля , 12:23

Военный вертолётчик из Башкирии в СВО уничтожил колонну натовских танков

Речь идёт о командире полка полковнике Денисе Чернавине из Уфы. Боевому офицеру с позывным «Бродяга» летом 2023г  присвоено звание Героя России. За мужество и самоотверженность у бойца имеется много наград -  три ордена Мужества, медаль «За отвагу».

Военный вертолётчик из Башкирии в СВО уничтожил колонну натовских танков
Военный вертолётчик из Башкирии в СВО уничтожил колонну натовских танков

В его послужном списке уже более 500 боевых вылетов на вертолёте Ка-52, а служит он с начала проведения спецоперации.

В телеграм-канале «Башкирский батальон» в видео боец рассказал, как они со штурманом разбили технику ВСУ. По словам Денниса Чернавина, они не сразу поняли, что идёт целая колонна из танков «Леопард» и «Брэдли». Но как только поняли, что это натовские танки, стали их поочередно выбивать.

 В Стерлитамаке подробнее узнать о службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Башкиский батальон"

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