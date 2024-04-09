Военный вертолётчик из Башкирии в СВО уничтожил колонну натовских танков

В его послужном списке уже более 500 боевых вылетов на вертолёте Ка-52, а служит он с начала проведения спецоперации.

В телеграм-канале «Башкирский батальон» в видео боец рассказал, как они со штурманом разбили технику ВСУ. По словам Денниса Чернавина, они не сразу поняли, что идёт целая колонна из танков «Леопард» и «Брэдли». Но как только поняли, что это натовские танки, стали их поочередно выбивать.

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военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Башкиский батальон"