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Новости
10 Мая 2024, 11:28

Велопутешествие по Башкирии

Совершили туристы из Удмуртии.

Велопутешествие по БашкирииВелопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии

Они стартовали из Мелеуза. Побывали в нацпарке «Башкирия». Прошлтсь  по экологической тропе «Бейек-тау», переночевали  на берегу Нугуша.

Следующая точка их увлекательного маршрута - Мурадымовское ущелье.

Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
Велопутешествие по Башкирии
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