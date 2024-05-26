В нацпарке «Башкирия» экологическая тропа «Березник» ведёт в сказку

Атрибуты Бабы Яги (метла, ступа), избушка на курьих ножках, сказочные Леший и Медведь ждут гостей на полянке.

Прогуливаясь, можно присесть на скамейку (их много по пути), расслабиться, насладиться хвойным ароматом и лесными звуками.