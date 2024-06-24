В Башкирии в День молодежи запретят продажу алкоголя

В связи с этим розничная продажа алкоголя в этот день - под запретом.

Ограничения не распространяются на предприятия общепита — рестораны и кафе. Они продолжат работу в обычном формате.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".