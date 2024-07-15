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15 Июля 2024, 05:56

Боец СВО из Стерлитамака с позывным «ДДТ» - герой и в мирной жизни, и на фронте

Награждён орденом за спасение пассажиров.

Боец СВО из Стерлитамака с позывным «ДДТ» - герой и в мирной жизни, и на фронтеБоец СВО из Стерлитамака с позывным «ДДТ» - герой и в мирной жизни, и на фронте
Боец СВО из Стерлитамака с позывным «ДДТ» - герой и в мирной жизни, и на фронте

Бойца  спецоперации с позывным «ДДТ» я знаю уже много лет. Конечно, позывной появился не так давно, год назад, когда он подписал контракт и ушёл на фронт добровольцем.

А познакомились мы вскоре после его гражданского подвига. И не думая о героическом поступке, он ехал на заднем сиденье большого автобуса марки «НефАЗ». И вдруг понял, что машина неуправляема и набирает скорость. Сразу бросился к кабине и увидел водителя, потерявшего сознание (стало плохо прямо за рулём). Сумел как-то подвинуть его и нажать на тормоз. Машина остановилось. Тем самым удалось избежать жертв.

После газетных публикаций пришла и всероссийская слава. В город приезжали московские телевизионщики. Его самого приглашали в столицу - стал героем  передачи  Андрея Малахова. Да, была ещё небольшая денежная премия от Башавтотранса. С тех пор прошло достаточно много времени.

А совсем недавно на оперативном совещании глава администрации города Рустем Газизов вручил  бойцу с позывным «ДДТ» орден Салавата Юлаева со словами: «Награда нашла героя». Он действительно спас тогда пассажиров автобуса от травм, а, возможно, и  гибели. Сейчас можно только предполагать, что произошло бы из-за движущейся на большой скорости  неуправляемой машины, если бы её не остановил  обычный на первый взгляд пассажир.

О себе «ДДТ» рассказывать не любит или говорит очень просто:

- Нужно в любой ситуации оставаться человеком. Поэтому я там (о своём участии в спецоперации – А.М.).

Впрочем, его путь в добровольцы не был простым. В Стерлитамаке  подписать контракт не смог из-за утери военного билета. Пришлось действовать через штаб добровольцев в Уфе. Получилось. Прошёл двухмесячную переподготовку и уехал в зону спецоперации.

- А как же иначе, - говорит «ДДТ», - мой дед погиб на Украине при форсировании Днепра. Отец из тех, кого сейчас называют детьми войны. Он тоже во время Великой Отечественной не сидел сложа руки, работал в тылу. У меня две взрослые дочери, хотел сыновей, но не сложилось. Теперь моя очередь  защищать страну.

С большой гордостью он отзывается о своём 31-м полку «Башкортостан»:

- Там служат ребята разных национальностей и возрастов. Это реальная сила, способная противостоять врагу. Стояли и будем стоять за Родину! Победа будет за нами!

Время от времени на него накатывают воспоминания. О том, как невольно прошли цепью по минному полю и на своё счастье не подорвались.  Кто видел их возвращение и знал о минах, сильно удивлялся.

- Когда нас обстреливают, иногда помогает дым от горящих деревьев, из-за него дроны не видят нас, - говорит он.

«ДДТ» приехал домой после госпиталя. Лечился сначала в Белгороде, потом в Москве.

- Поеду в Екатеринбург на ВВК (военно-врачебную комиссию), - говорит он, - верю, что восстановлюсь, меня признают годным к службе и я вернусь к своим пацанам (слово «пацаны» в последние годы сильно расширило своё значение и далеко не всегда при его употреблении подразумевается,  что речь идёт о  подростках, всё чаще – о настоящих мужчинах, способных защитить себя, своих близких, Родину- А.М.).

«ДДТ» рассказал, что с обеспечением от Министерства обороны у них всё в порядке. Доходят и гуманитарные конвои из города.

- Очень приятно присесть в землянке, попробовать вкус присланной из дома конфеты, почитать настоящие рукописные письма, особенно детские, - вспоминает он. -  Это, очень ценно,  как во времена Советского Союза, - читаешь и вновь перечитываешь письма…

Мы долго сидели в редакции. Разговаривали, слушали песни. Ведь «ДДТ» хорошо играет на гитаре и поёт. А ещё у него несколько высших образований. И ему уже 55 лет. Его профессии востребованы в гражданской жизни. Но он ушёл на фронт. Считает, что нападки Запада и США на нашу страну нужно остановить. Много лет назад  ему в одиночку  удалось остановить  неуправляемый автобус. Сейчас он не один.

Алексей Матвеев

Фото Татьяны Саркисовой

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17;8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19)

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