Боец спецоперации с позывным "Монах", прибывший в отпуск, встретился со стерлитамакскими волонтерами

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17;8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).