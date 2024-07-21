Подарки - бойцам СВО. Звучат слова благодарности в адрес тех, кто помогает фронту
Помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу г.Стерлитамак, ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).
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