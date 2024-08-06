Орденоносец с позывным "Карпыч" - участник боевых действий в Таджикистане, Сирии, СВО

Сегодня «Карпыч» побывал на волонтёрской площадке. Пообщался с теми, кто бескорыстно помогает бойцам. Расписался на флаге Башкирии.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).

Получить подробную информацию о контрактной службе можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, кабинет № 19).