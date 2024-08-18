Не брали, но ушёл на фронт. История бойца из Стерлитамака с позывным "Ронин"

«Ронин» воспитывался в детском доме. И у него – особая история . На медкомиссии в военкомате его признали непригодным для службы из-за травмы плеча (установлена пластина). Но он сумел доказать, что годен и отправился на фронт добровольцем. Волонтёры гордятся им и говорят, что так может поступить только российский солдат!

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).