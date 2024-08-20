Его позывной «Курай»

Волонтерскую площадку ТЦ "Аструм" посетил боец СВО с позывным "Курай", приехавший в отпуск. Он расписался на флаге Республики Башкортостан. В знак благодарности защитнику Отечества подарили вещи, сшитые умелыми руками волонтёров. Встреча получилась трогательной. Прозвучали пожелания скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).