Москва – Стерлитамак – волонтёрская площадка

Здесь целыми семьями готовят маскировку для бойцов СВО

Семья Артемьевых - мама Валя, сыновья Максим (12 лет), Алексей (13 лет), дочь Настя (5 лет). Они приехали из Москвы в гости к родным и очень хорошо помогли плести маскировочные сети. И ещё одна семья - мама Света с дочками 10 и 12 лет несколько дней подряд помогали волонтёрам.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).