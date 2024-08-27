Боец спецоперации с позывным «Уфа» побывал у стерлитамакских волонтёров

Сначала его призвали на срочную службу. Позднее подписал контракт с Министерством обороны. Он связист, служит на луганском направлении.

Встреча с волонтёрами получилась тёплой. Бойцу вручены традиционные подарки. Он расписался на флаге Башкирии.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).