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28 Августа 2024, 06:30

Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова

Об этом в социальных сетях рассказал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.

Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. ШаймуратоваЖителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова

"Глава РБ Радий Фаритович Хабиров на заседании Клуба кавалеров ордена Шаймуратова вручил важную государственную награду – орден им. М. М. Шаймуратова - нашему земляку Константину Пашковскому.


Рад за Константина. Знаком с ним лично и могу сказать, что награда его достойна. Это мужественный, порядочный человек с большим опытом участия в боевых действиях. Он был участником чеченской кампании, участвовал в специальной военной операции, а вернувшись по брони предприятия, продолжил работать в нашем городе.


Мы с ним не раз выезжали в зону СВО, доставляя гуманитарные конвои. Константин мой советник - на общественных началах он работает с участниками СВО, поэтому практически ежедневно с ним на связи. Знаю, что он болеет душой за наших парней и делает всё, чтобы им помочь. Константин, спасибо за твоё неравнодушие и доброту!"

Источник: https://vk.com/wall679590300_39803

 

Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова
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