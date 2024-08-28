Жителю Стерлитамака Константину Пашковскому вручили орден им. Шаймуратова

"Глава РБ Радий Фаритович Хабиров на заседании Клуба кавалеров ордена Шаймуратова вручил важную государственную награду – орден им. М. М. Шаймуратова - нашему земляку Константину Пашковскому.



Рад за Константина. Знаком с ним лично и могу сказать, что награда его достойна. Это мужественный, порядочный человек с большим опытом участия в боевых действиях. Он был участником чеченской кампании, участвовал в специальной военной операции, а вернувшись по брони предприятия, продолжил работать в нашем городе.



Мы с ним не раз выезжали в зону СВО, доставляя гуманитарные конвои. Константин мой советник - на общественных началах он работает с участниками СВО, поэтому практически ежедневно с ним на связи. Знаю, что он болеет душой за наших парней и делает всё, чтобы им помочь. Константин, спасибо за твоё неравнодушие и доброту!"

Источник: https://vk.com/wall679590300_39803