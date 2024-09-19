Бойцам спецоперации – от семьи Мустакимовых из Стерлитамака

Гульнур (на фото слева) и Радик Мустакимовы неоднократно поставляли большие партии одежды для наших героев СВО. Вещи они передают через ТЦ «Аструм». Камуфляжная одежда , изготовленная семейной парой, выглядит по фабричному. Размеры - от 48 до 54, большой ассортимент (шапки, снуды, футболки, куртки из флиса, комплекты одежды).

Воины СВО радуются встречам с волонтёрами и благодарят их за поддержку.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).