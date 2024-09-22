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22 Сентября 2024, 06:40

Танкист с позывным «Мирон» передал привет Стерлитамаку на телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк»

Он рассказал, что  Т-90 – лучший в мире танк, позволяющий  выполнить  все поставленные задачи.  Напомним, что во время отпуска  «Мирон» дал интервью  журналистам газеты «Стерлитамакский рабочий», в котором поблагодарил за помощь волонтёров  и всех  неравнодушных горожан. Также напомнаем, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Танкист с позывным «Мирон» передал привет Стерлитамаку на телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк»Танкист с позывным «Мирон» передал привет Стерлитамаку на телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк»
Танкист с позывным «Мирон» передал привет Стерлитамаку на телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк»

Он рассказал, что  Т-90 – лучший в мире танк, позволяющий  выполнить  все поставленные задачи.  Напомним, что во время отпуска  «Мирон» дал интервью  журналистам газеты «Стерлитамакский рабочий», в котором поблагодарил за помощь волонтёров  и всех  неравнодушных горожан.

Также напомнаем, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

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