Вносят студенты и все неравнодушные жители Стерлитамака
Студенты двух групп Башкирского экономико-юридического колледжа под руководством преподавателя Татьяны Федоровны Леонтьевой пришли на помощь к волонтерам в ТЦ «Аструм». Молодые люди успешно освоили технику плетения маскировочных сетей.
Волонтёры благодарят руководство и педагогический коллектив Башкирского экономико - юридического колледжа, а также студентов за достойный вклад в победу России!
Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).
Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).
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